Столичная электричка ходит с задержками
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Киевская кольцевая электричка работает, но с задержками. Об этом предупредили в КГГА во вторник, 20 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"Кольцевая электричка продолжает движение, но не по графику. Из-за ограниченного лимита мощности по Киевской области и периодического пропадания напряжения накопился ряд задержек на всем кольце", - указали в КГГА.
Детали
График выглядит так:
7301 +7 мин
7303 +4 мин
7306 +1 час 11 мин
7305 +40 мин
7405 +37 мин
7406 +25 мин
7408 +41 мин
7308 +39 мин
7310 +9 мин
7410 +20 мин
7407 +1 час 11 мин
7307 +30 мин
7412 +32 мин
7312 +30 мин.
Дополнение
Метро Киева возобновило работу на всех линиях, заработали все станции на красной ветке, после перебоев из-за скачков напряжения.