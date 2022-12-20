Столичная электричка ходит с задержками

Цитата

"Кольцевая электричка продолжает движение, но не по графику. Из-за ограниченного лимита мощности по Киевской области и периодического пропадания напряжения накопился ряд задержек на всем кольце", - указали в КГГА.

Детали

График выглядит так:

7301 +7 мин

7303 +4 мин

7306 +1 час 11 мин

7305 +40 мин

7405 +37 мин

7406 +25 мин

7408 +41 мин

7308 +39 мин

7310 +9 мин

7410 +20 мин

7407 +1 час 11 мин

7307 +30 мин

7412 +32 мин

7312 +30 мин.

Дополнение

Метро Киева возобновило работу на всех линиях, заработали все станции на красной ветке, после перебоев из-за скачков напряжения.