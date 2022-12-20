Столична електричка ходить з затримками

Цитата

"Кільцева електричка продовжує рух, але не за графіком. Через обмежений ліміт потужності по Київській області та періодичне пропадання напруги назбиралась низка затримок на всьому кільці.

Деталі

Графік наразі виглядає так:

7301 +7 хв

7303 +4 хв

7306 +1 год. 11 хв

7305 +40 хв

7405 +37 хв

7406 +25 хв

7408 + 41 хв

7308 + 39 хв

7310 +9 хв

7410 +20 хв

7407 +1 год. 11 хв

7307 +30 хв

7412 +32 хв

7312 +30 хв.

Доповнення

Метро Києва відновило роботу на всіх лініях, запрацювали усі станції на червоній гілці, після перебоїв через стрибки напруги.