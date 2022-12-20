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Столична електричка ходить з затримками

Столична електричка ходить з затримками

Київ • УНН

 • 734266 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Київська кільцева електричка працює, але з затримками. Про це попередили у КМДА у вівторок, 20 грудня, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Кільцева електричка продовжує рух, але не за графіком. Через обмежений ліміт потужності по Київській області та періодичне пропадання напруги назбиралась низка затримок на всьому кільці.

Деталі

Графік наразі виглядає так:

7301 +7 хв
7303 +4 хв
7306 +1 год. 11 хв
7305 +40 хв
7405 +37 хв
7406 +25 хв
7408 + 41 хв
7308 + 39 хв
7310 +9 хв
7410 +20 хв
7407 +1 год. 11 хв
7307 +30 хв
7412 +32 хв
7312 +30 хв.

Доповнення

Метро Києва відновило роботу на всіх лініях, запрацювали усі станції на червоній гілці, після перебоїв через стрибки напруги.

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