Метро Києва відновило роботу на всіх лініях - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Метро Києва відновило роботу на всіх лініях, запрацювали усі станції на червоній гілці. Про це повідлмив мер столиці Віталій Кличко у вівторок, 20 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Рух поїздів на всіх лініях метрополітену відновлено. Також запрацювали на вхід станції “Лісова”, “Чернігівська”, “Дарниця” та “Лівобережна”, - повідомив Кличко.
З його слів, енергетики ліквідували всі несправності.
Доповнення
У метро Києва працювали не всі станції через різкі перепади напруги.