Метро Киева возобновило работу на всех линиях - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Метро Киева возобновило работу на всех линиях, заработали все станции на красной ветке. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во вторник, 20 декабря, в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Движение поездов на всех линиях метрополитена восстановлено. Также заработали на вход станции “Лесная”, “Черниговская”, “Дарница” и “Левобережная”, - сообщил Кличко.
По его словам, энергетики устранили все неисправности.
Дополнение
В метро Киева работали не все станции из-за резких перепадов напряжения.