Столб дыма до 3 км: в Индонезии началось извержение вулкана Марапи
Киев • УНН
В Индонезии произошло извержение вулкана Марапи, который выбросил 3-километровый столб дыма и разбросал пепел; власти объявили второй уровень тревоги и ввели запрет на деятельность в радиусе 3 км.
В Индонезии на острове Суматра началось извержение вулкана Марапи. Он выбросил столб дыма на высоту трех километров. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий страны (BNPB), передает УНН.
Детали
Вулкан высотой 2891 метр начал извергаться в 14.54 по местному времени. Специалисты зафиксировали извержение Марапи с максимальной амплитудой 30 мм и продолжительностью 4 минуты 41 секунду.
Reuters со ссылкой на местные власти пишет, что вулканический пепельный шлейф с высокой интенсивностью распространился по близлежащим районам.
На снимках и видео видны автомобили и дороги, покрытые пеплом.
Местные власти запретили жителям и туристам совершать любые действия в радиусе 3 километров от кратера, а также установили второй уровень тревоги для этого вулкана.
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Согласно данным вулканологического агентства, Индонезия расположена на "Огненном кольце" Тихого океана и имеет 127 активных вулканов.
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