Стокгольмский арбитраж снизил цену на газ, полученный от "Газпрома" в 2014 году, на 27%
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Стокгольмский арбитраж снизил цену газа, полученного НАК "Нафтогаз Украины" во втором квартале 2014 года, на 27% - с 485 долларов до 352 долларов за 1 тыс. куб.м, передает УНН со ссылкой на сообщение компании.
"Цена газа, полученного Нафтогазом во 2 кв. 2014 года, снижена на 27% с 485 долл./тыс. куб. м до 352 долл./тыс. куб. м ", - говорится в сообщении.
Также, по их данным, арбитражный суд полностью отклонил требования "Газпрома" по положению "бери или плати" на сумму 56 млрд долларов за 2009-2017 годы.
"Нафтогаз добился уменьшения будущих обязательных годовых объемов более чем 10 раз в соответствии с его фактических потребностей в импорте газа", - отметили в компании.
Также, по информации НАК, арбитражный суд признал недействительными кабальные положения контракта, приведя его к рыночным европейским стандартам
Напомним, 22 декабря в НАК "Нафтогаз" сообщили, что выиграли арбитраж против "Газпрома" по всем спорным вопросам.