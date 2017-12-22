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Стокгольмський арбітраж знизив ціну на газ, отриманий від "Газпрому" у 2014 році, на 27%

Київ • УНН

 • 11029 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Стокгольмський арбітраж знизив ціну газу, отриманого НАК “Нафтогаз України” у другому кварталі 2014 року, на 27% — з 485 дол. до 352 дол. за 1 тис. куб.м, передає УНН з посиланням на повідомлення компанії.

Стокгольмський арбітраж знизив ціну на газ, отриманий від "Газпрому" у 2014 році, на 27%

“Ціна газу, отриманого Нафтогазом у 2 кв. 2014 р., знижена на 27% з 485 дол./тис. куб. м до 352 дол./тис. куб. м”, — йдеться у повідомленні.

Також, за їхніми даними, арбітражний суд повністю відхилив вимоги “Газпрому” за положенням “бери або плати” на суму 56 млрд доларів за 2009-2017 роки.

“Нафтогаз домігся зменшення майбутніх обов’язкових річних обсягів у понад 10 разів у відповідності до його фактичних потреб у імпорті газу”, — зазначили у компанії.

Також, за інформацією НАК, арбітражний суд визнав недійсними кабальні положення контракту, привівши його до ринкових європейських стандартів

Нагадаємо, 22 грудня у НАК "Нафтогаз" повідомили, що виграли арбітраж проти "Газпрому" за всіма спірними питаннями.

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