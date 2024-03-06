Стоимость бензина А-95 выросла более чем на 2% всего за один день
Киев • УНН
Цена бензина А-95 в Украине за сутки выросла более чем на 2% на фоне прогнозов о подорожании топлива.
На фоне прогнозов относительно роста цен на топливо, стоимость А-95 выросла более чем на 2% за сутки, пишет УНН.
Детали
По прогнозам Национального банка, в 2024 году цена на топливо поднимется более чем на 13%, об этом свидетельствуют их данные в Инфляционном отчете.
Снижение мировых цен на нефть в 2023 году способствовало замедлению роста цен на топливо. Однако их ожидаемое повышение весной 2024 года и умеренное снижение в дальнейшем обусловят несколько более быстрое подорожание топлива в этом году
Сегодня мы видим, что прогнозы НБУ оправдываются, ведь почти за одни сутки цена на А-95 выросла более чем на 2%.
Средняя цена на топливо в Украине по состоянию на 6 марта 2024 года, по данным "Все АЗС": Вид топлива Цена (грн.) Цена (грн.)
Бензин А-95 премиум 54,99 (+0,15 коп.) + 0,27%
Бензин А-95 52,47 (+1грн 06 коп) +2,06% Бензин А-92 49,15 (+0,86 коп) + 1,78%
Дизельное топливо 51,99 (+0,15 коп) +0,29% Газ автомобильный 27,47 (-0,47коп) - 1,68%
Напоминаем
G7 дала понять Евросоюзу, что не возражает против введения предельной цены на дизельное российское топливо на уровне 100-110 долларов за баррель.
Стоимость бензина А-95 выросла более чем на 2% всего за один день
Цена бензина А-95 в Украине за сутки выросла более чем на 2% на фоне прогнозов о подорожании топлива.
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