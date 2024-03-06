Вартість бензину А-95 зросла на понад 2% лише за один день
Київ • УНН
Ціна бензину А-95 в Україні за добу зросла більш ніж на 2% на тлі прогнозів про подорожчання пального.
На тлі прогнозів щодо зростання цін на пальне, вартість А-95 зросла на понад 2% за добу, пише УНН.
Деталі
За прогнозами Національного банку, у 2024 році ціна на паливо підніметься на понад 13%, про це свідчать їх дані в Інфляційному звіті.
Зниження світових цін на нафту в 2023 році сприяло сповільненню зростання цін на пальне. Однак їх очікуване підвищення навесні 2024 року та помірне зниження надалі зумовлять дещо швидше подорожчання пального цього року
Сьогодні ми бачимо, що прогнози НБУ справджуються, адже майже за одну добу ціна на А-95 зросла на понад 2%.
Середня ціна на пальне в Україна станом на 6 березня 2024 року, за даними "Все АЗС": Вид палива Ціна (грн.) Ціна (грн.)
Бензин А-95 преміум 54,99 (+0,15 коп.) + 0,27%
Бензин А-95 52,47 (+1грн 06 коп) +2,06% Бензин А-92 49,15 (+0,86 коп) + 1,78%
Дизельне паливо 51,99 (+0,15 коп) +0,29% Газ автомобільний 27,47 (-0,47коп) - 1,68%
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