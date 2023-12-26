Стивен Фрай призвал граждан Великобритании выступить против антисемитизма
Стивен Фрай на телевидении осудил рост антисемитизма в Великобритании, призвав граждан противостоять ему. Он выразил опасения за безопасность еврейских общин.
Враг в декабре атаковал юг более 270 дронами - Гуменюк
В декабре враг совершил более 270 атак беспилотников на юге Украины; самая интенсивная атака состоялась 14 декабря, когда было сбито 39 беспилотников.
В Киеве на Рождество установили самый большой трезубец из дидухов в Украине
В Киеве установили самый большой в Украине трезубец из дидухов в Украине высотой 7,41 метра, который символизирует национальную идентичность и традиции.
ЕС выделил 2,4 млрд евро на гуманитарную помощь во всем мире: Украина и ряд стран региона на 4-м месте
ЕС выделил 2,4 млрд евро на гуманитарную помощь во всем мире.
За неделю "Армия дронов" ликвидировала почти 400 опорных пунктов россиян
В течение прошлой недели украинские военные с помощью БпЛА от "Армии дронов" уничтожили почти 400 опорных пунктов россиян и более сотни единиц техники оккупантов.
На переходе в Луцке нетрезвый водитель сбил женщину и школьницу
В Луцке пьяный водитель сбил женщину и школьницу; обе пострадавшие госпитализированы.
Демченко о ситуации в разблокированных "Шегинях": видим увеличение пересечения границы грузовиками
Трафик на пункте пропуска "Шегини" увеличился: после снятия блокады в очереди стоят 700 грузовиков. Польские фермеры сняли блокаду пункта пропуска Медыка-Шегини 24 декабря.
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
Адвокат на фронте призывает к законодательным изменениям, чтобы определить четкие основания для пересмотра решений Высшего совета правосудия Верховным Судом, критикуя нынешнюю систему "игры в одни ворота".
В Харькове в квартире произошел взрыв газа, пострадал человек
В результате взрыва газа в харьковской квартире пострадал один человек.
ЕС примет решение о выделении 50 млрд евро для Украины и без Венгрии - Кулеба
Ожидается, что Украина получит 50 миллиардов евро от ЕС, несмотря на позицию Венгрии, которая пытается сохранить единство или продолжить работу без Венгрии.