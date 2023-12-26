Стивен Фрай призвал граждан Великобритании выступить против антисемитизма

В эфире британского телевидения британского телевидения после ежегодной речи короля Карла III, известный актер Стивен Фрай рассказал о росте антисемитизма в Великобритании после терактов 7 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Детали

Британский актер, писатель, телеведущий Стивен Фрай выступил с рождественским посланием для британского телевидения, в котором он обратился к теме растущей волны антисемитизма во всем мире, и в Великобритании в частности.

Одна вещь о себе, о которой я даже на секунду не думал, что мне придется беспокоиться в этой стране, - это то, что я еврей. ... В еврейских кварталах Британии существует настоящий страх. ... В Британии, в 2023 году. Вы можете себе представить, чтобы евреи боялись показываться на людях, боясь репрессий? - отметил известный британский актер.

Фрай также сказал, что рад, что его бабушки и дедушки уже нет в живых, поэтому им не придется стать свидетелями роста этой волны антисемитизма. Он также признался, что был среди тех, кого упоминали ультраправые информационные ресурсы.



С другой стороны, я знаю, потому что меня предупреждали, что я был в списках британских евреев, которые некоторые ультраправые газеты и сайты публиковали в течение многих лет. И будь я проклят, если позволю антисемитам определять меня и присваивать слово "еврей", впрыскивая в него свой злобный яд - сказал Фрай

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Фрай также отметил, что не верит в то, что большинству британцев нормально жить в обществе, которое считает ненависть к евреям единственной приемлемой формой расизма.

Так что говорите, будьте с нами, гордитесь тем, что вы еврей или еврейка - или, если вы вообще не еврей, гордитесь тем, что мы являемся такой же частью этой великой нации, как и любое другое меньшинство, как и каждый из вас - заявил Фрай.

Дополнение

Как пишут британские СМИ, это было альтернативное рождественским послание известной личности, поскольку традиционно в Соединенном Королевстве также транслируется обращение британского монарха. В этом году король Чарльз III произнес свое ежегодное рождественское обращение на BBC, которое стало вторым обращением короля, после королевы Елизаветы II, которая произносила его с 1957 года до 2022 года.

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