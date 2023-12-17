В Оттаве мужчину арестовали по обвинению в террористическом заговоре против евреев
Киев • УНН
В Оттаве арестован молодой человек по обвинению в терроризме, что включает в себя заговор против евреев и распространение материалов, связанных со взрывчаткой. Данные о подозреваемом не разглашаются из-за его возраста.
Национальная полиция Канады сообщает, что молодого парня в Оттаве арестовали и обвинили в преступлениях, связанных с терроризмом, которые были направленные против евреев. Об этом пишет AP, передает УНН.
Детали
Королевская канадская конная полиция сообщает, что арестованному в пятницу юноше предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности путем распространения учебного материала, связанного со взрывчатым веществом.
Молодого человека также обвиняют в сознательном инструктировании лица для осуществления террористической деятельности против евреев.
Больше подробностей о вероятных преступлениях полиция не сообщает. Официальные лица также говорят, что никакой дополнительной информации о юноше нельзя обнародовать из-за возраста подозреваемого.
Дополнение
В пресс-релизе национальная полиция сообщает, что наблюдает тревожную тенденцию насильственного экстремизма и использования Интернета террористами, в том числе среди молодежи.
Многие официальные лица бьют тревогу по поводу сообщений о росте преступлений на почве ненависти против еврейских общин после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, что повлекло военное наступление этой страны в Газе.
Я был шокирован, узнав подробности запланированной атаки на еврейскую общину Оттавы. В последние недели в Оттаве наблюдается рост антисемитизма.
В Оттаве мужчину арестовали по обвинению в террористическом заговоре против евреев
В Оттаве арестован молодой человек по обвинению в терроризме, что включает в себя заговор против евреев и распространение материалов, связанных со взрывчаткой. Данные о подозреваемом не разглашаются из-за его возраста.
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