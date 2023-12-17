В Оттаве мужчину арестовали по обвинению в террористическом заговоре против евреев

Национальная полиция Канады сообщает, что молодого парня в Оттаве арестовали и обвинили в преступлениях, связанных с терроризмом, которые были направленные против евреев. Об этом пишет AP, передает УНН.

Детали

Королевская канадская конная полиция сообщает, что арестованному в пятницу юноше предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности путем распространения учебного материала, связанного со взрывчатым веществом.

Молодого человека также обвиняют в сознательном инструктировании лица для осуществления террористической деятельности против евреев.

Больше подробностей о вероятных преступлениях полиция не сообщает. Официальные лица также говорят, что никакой дополнительной информации о юноше нельзя обнародовать из-за возраста подозреваемого.

Дополнение

В пресс-релизе национальная полиция сообщает, что наблюдает тревожную тенденцию насильственного экстремизма и использования Интернета террористами, в том числе среди молодежи.

Многие официальные лица бьют тревогу по поводу сообщений о росте преступлений на почве ненависти против еврейских общин после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, что повлекло военное наступление этой страны в Газе.