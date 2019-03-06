Стена обвалилась на двух мужчин, один погиб

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 6 марта. УНН. Во Львовской области в результате обвала стены нежилого здания один человек пострадал и один погиб. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области.

"6 марта в 13:47 к спасателям поступило сообщение об обвале стены нежилого здания в селе Махлинец, Жидачевского района", - сообщили в ведомстве.

Указано, что под завалами оказались два человека, которых вытащили местные жители до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

"В результате происшествия один из мужчин получил перелом ноги, другой - погиб на месте происшествия. Пострадавшего передали медикам для оказания дальнейшей помощи", - указали в ГСЧС.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

Напомним, в центре Киева обвалилась стена дома.

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