Стена обвалилась на двух мужчин, один погиб
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 6 марта. УНН. Во Львовской области в результате обвала стены нежилого здания один человек пострадал и один погиб. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области.
"6 марта в 13:47 к спасателям поступило сообщение об обвале стены нежилого здания в селе Махлинец, Жидачевского района", - сообщили в ведомстве.
Указано, что под завалами оказались два человека, которых вытащили местные жители до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
"В результате происшествия один из мужчин получил перелом ноги, другой - погиб на месте происшествия. Пострадавшего передали медикам для оказания дальнейшей помощи", - указали в ГСЧС.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Напомним, в центре Киева обвалилась стена дома.