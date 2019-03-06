Стіна обвалилася на двох чоловіків, один загинув
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 6 березня. УНН. На Львівщині внаслідок обвалу стіни нежитлової будівлі одна людина постраждала та одна загинула. Про це повідомили УНН у прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області.
"6 березня о 13:47 до рятувальників надійшло повідомлення про обвал стіни нежитлової будівлі у селі Махлинець, Жидачівського району", - повідомили у відомстві.
Вказано, що під завалами опинилося двоє людей, яких витягнули місцеві мешканці до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.
"Внаслідок події один з чоловіків отримав перелом ноги, інший - загинув на місці події. Постраждалого передали медикам для надання подальшої допомоги", - вказали у ДСНС.
Обставини події встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, у центрі Києва обвалилася стіна будинку.