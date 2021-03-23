Степанов рассказал, партия какой вакцины скоро прибудет в Украину и почему в мире срываются поставки

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“Все вакцины, которые мы завозим на территорию Украины, эффективные и безопасные. Не имеет значения — под каким названием. А иногда возникновение манипуляций по поводу той или иной вакцины влияет на желание вакцинироваться. Теперь, что касается других партий: мы в любом случае ожидаем AstraZeneca (Covishield). У нас оплачены деньги по контракту — мы ожидаем 1,5 миллиона доз буквально в ближайшее время”, — рассказал Степанов.

Детали

Министр отметил, что сейчас во всем мире срываются сроки поставок в связи с потребностью стран-производителей в первую очередь обеспечить вакцинами от COVID-19 свое население.

“В то же время мы не получили разрешение от правительства Индии на экспорт вакцины из этой страны. Вы видите, что делается во всех странах: везде срываются поставки. Европа точно так же блокирует у себя экспорт, США блокирует у себя экспорт вакцины. То есть страна, на территории которой находится производство, всяческим образом блокирует экспорт вакцин. С моей точки зрения, это недопустимые вещи, это вопрос моральности общества в целом. Об этом говорит, в том числе руководитель ВОЗ: тест на моральность не все выдержали”, — подытожил Степанов.

Вакцинация в Украине

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что до конца марта Украина также ожидает поставки вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech. Она уже показала “хороший профиль безопасности” с антителами у 90% привитых через две недели после второй дозы. Кроме того, почти не наблюдается побочных эффектов — только покраснение в месте укола на руке и кратковременная субфебрильная температура (менее 5% случаев).