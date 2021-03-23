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Степанов розповів, партія якої вакцини скоро прибуде в Україну і чому в світі зриваються поставки

Степанов розповів, партія якої вакцини скоро прибуде в Україну і чому в світі зриваються поставки

Київ • УНН

 • 15452 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Настоящее время" розповів про те, які вакцини очікуються найближчим часом в Україні, а також про причини затримок поставок в усьому світі, повідомляє УНН.

Цитата:

"Усі вакцини, які ми завозимо на територію України, ефективні і безпечні. Не має значення - під якою назвою. А іноді виникнення маніпуляцій з приводу тієї чи іншої вакцини впливає на бажання вакцинуватися. Тепер, що стосується інших партій: ми в будь-якому випадку очікуємо AstraZeneca (Covishield). У нас оплачені гроші за контрактом - ми очікуємо 1,5 мільйона доз буквально найближчим часом", - розповів Степанов.

Деталі

Міністр зазначив, що зараз у всьому світі зриваються терміни поставок в зв'язку з потребою країн-виробників передусім забезпечити вакцинами від COVID-19 своє населення.

"Водночас ми не отримали дозвіл від уряду Індії на експорт вакцини з цієї країни. Ви бачите, що робиться у всіх країнах: скрізь зриваються поставки. Європа точно так же блокує у себе експорт, США блокує у себе експорт вакцини. Тобто країна, на території якої розташоване виробництво, усіляким чином блокує експорт вакцин. З моєї точки зору, це неприпустимі речі, це питання моральності суспільства в цілому. Про це говорить, у тому числі, керівник ВООЗ: тест на моральність не всі витримали", - підсумував Степанов.

Вакцинація в Україні

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою в Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що до кінця березня Україна також очікує поставки вакцини CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech. Вона вже показала "хороший профіль безпеки" з антитілами у 90% щеплених через два тижні після другої дози. Окрім того, майже не спостерігається побічних ефектів - лише почервоніння в місці уколу на руці і короткочасна субфебрильна температура (менше 5% випадків).

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