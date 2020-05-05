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Глава Минздрава раскритиковал медицинскую реформу, однако поддержал ее продолжение

Киев • УНН

 • 15159 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов раскритиковал медицинскую реформу, которая стартовала с 1 апреля, однако он убежден, что ее проводить нужно, проанализировав все проблемы ее реализации. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Глава Минздрава раскритиковал медицинскую реформу, однако поддержал ее продолжение

"Тот процесс, который стартовал с 1 апреля - трудно назвать настоящей реформой. На самом деле это не предвещает ничего хорошего, ни для медиков, ни для пациентов... (Это - ред.) результаты, которые мы получили по результатам аудита медицинской сферы. Медреформа, которую мы получили, означает увольнение около 50 тысяч медицинских работников, она предусматривает закрытие 332 больниц, все это из-за дефицита финансирования", - сказал Степанов.

По его словам, если ситуацию оставить на произвол, то единичные видеообращения об увольнении врачей и забастовки медиков станут ежедневными массовыми явлениями.

"Дефицит наблюдается у 984 больницах с 1747, которые заключили договора с Национальной службой здоровья Украины. То есть большая часть наших больниц в 2020 году получают финансирование меньше, чем это было в 2019 году. Если ничего не изменить, то миллионы украинцев будут лишены доступа к нормальному медицинскому обеспечению, начнется стремительный рост таких болезней как туберкулез", - рассказал Степанов.

Степанов отметил, что команда Минздрава работает над тем, чтобы безотлагательно изменить ситуацию, чтобы не было массового увольнения медиков и закрытия больниц.

"Это не означает, что собираемся сворачивать реформу, наоборот - ее надо реализовать, но существенно изменив, учитывая украинские реалии и исправив допущенные при планировании ошибки", - сказал он.

Напомним, Зеленский призвал безотлагательно предложить пути решения недостатков медицинской реформы.

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