Голова МОЗ розкритикував медичну реформу, проте підтримав її продовження

"Той процес, який стартував з 1 квітня - важко назвати справжньою реформою. Насправді це не передбачає нічого доброго, ані для медиків, ані для пацієнтів… (Це – ред.) результати, які ми отримали за результатами аудиту медичної сфери. Медреформа, яку ми отримали, означає звільнення близько 50 тисяч медичних працівників, вона передбачає закриття 332 лікарень, усе це через дефіцит фінансування", - сказав Степанов.

За його словами, якщо ситуацію залишити на призволяще, то поодинокі відеозвернення про звільнення лікарів та страйки медиків стануть щоденними масовими явищами.

"Дефіцит спостерігається у 984 лікарнях із 1747, які уклали договір з Національною службою здоров’я України. Тобто більша половина наших лікарень у 2020 році отримує фінансування менше, ніж це було у 2019 році. Якщо нічого не змінити, то мільйони українців будуть позбавлені доступу до нормального медичного забезпечення, почнеться стрімке зростання таких хвороб як туберкульоз", - розповів Степанов.

Степанов зауважив, що команда МОЗ працює над тим, щоб невідкладно змінити ситуацію, щоб не було масового звільнення медиків та закриття лікарень.

"Це не означає, що збираємося згортати реформу, навпаки - її треба реалізувати, але суттєво змінивши, враховуючи українські реалії та виправивши допущенні під час планування помилки", - сказав він.

Нагадаємо, Зеленський закликав невідкладно запропонувати шляхи вирішення недоліків медичної реформи.