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Зеленський закликав невідкладно запропонувати шляхи вирішення недоліків медичної реформи

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав невідкладно запропонувати шляхи вирішення питань щодо недоліків медичної реформи, зокрема скорочення бригад швидкої допомоги. Про це повідомив Зеленський на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Зеленський закликав невідкладно запропонувати шляхи вирішення недоліків медичної реформи

"Сьогодні тема COVID-19 заполонила весь простір, та водночас ми не можемо забувати про глобальну ситуацію в нашій медицині. Бо сьогодні медики опинились під ударом. Соцмережі та мій робочий стіл заповнені зверненнями лікарських колективів з усіх куточків країни. Всі вони стосуються другого етапу медичної реформи. Зазвичай ми звертаємося до лікарів по допомогу. Сьогодні про допомогу благають вони", - написав Зеленський.

За його словами, Україні потрібна була потрібна неупереджена та об’єктивна оцінка реформи.

"Ми створили робочу групу, куди увійшли академіки, професори та заслужені лікарі нашої країни. Вони спільно з новим керівництвом МОЗ проаналізували стан речей. Правда полягає в тому, що реформа має як великі плюси, так і очевидні мінуси. Наше завдання – зберегти всі позитивні моменти й терміново виправити помилки", - повідомив Зеленський.

Він наголошує, що не може допустити скорочення бригад швидкої допомоги.

"Не можу допустити, щоб кваліфіковані дитячі лікарі поїхали за кордон. Або щоб у найближчі два роки захворюваність на туберкульоз зросла на третину. Ми не можемо всього цього допустити, бо інакше – це буде називатися не реформа, а диверсія. Саме тому я закликаю міністра охорони здоров’я, голову профільного комітету ВР та головного санітарного лікаря України невідкладно запропонувати шляхи вирішення цих питань", - написав Зеленський.

За його словами, Україні потрібне не згортання реформи, а її покращення. Визнання помилок та їхнє виправлення.

Нагадаємо, Степанов розповів про недофінансування психіатричних лікарень з 1 квітня.

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