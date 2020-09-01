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Степанов прокомментировал прогноз Шмыгаля об увеличении количества больных COVID-19 ежедневно

Киев • УНН

 • 12990 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль давая прогноз, что в Украине до конца сентября ежесуточный прирост больных COVID-19 достигнет 3 тысячи человек, опирается на сегодняшнюю динамику роста больных. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

Степанов прокомментировал прогноз Шмыгаля об увеличении количества больных COVID-19 ежедневно

На вопрос, придерживается ли Минздрав прогноза Шмыгаля, что до конца сентября в Украине будет 3000 больных COVID-19 ежедневно, Степанов ответил:

"Мы видим с вами увеличение количества больных и мы очень быстро перешли такой порог в тысячу, затем в две тысячи и исходя из той динамики, которая у нас есть на сегодняшний день, именно на этих цифрах и основывает свои прогнозы господин Премьер-министр. Исходя из этих цифр мы даем соответствующие показатели".

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказал мнение, что в Украине до конца сентября ежесуточный прирост больных COVID-19 достигнет 3 000 человек.

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