Степанов прокоментував прогноз Шмигаля про збільшення кількості хворих на COVID-19 щодня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль даючи прогноз, що в Україні до кінця вересня щодобовий приріст хворих на COVID-19 сягатиме 3 000 осіб, спирається на сьогоднішню динаміку росту хворих. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
На питання, чи дотримується МОЗ прогнозу Шмигаля, що до кінця вересня в Україні буде 3000 хворих на COVID-19 щодня, Степанов відповів:
"Ми бачимо з вами збільшення кількості хворих й ми дуже швидко перейшли такий поріг в тисячу, потім у дві тисячі й виходячи з тої динаміки, яка у нас є на сьогоднішній день, саме на цих цифрах і ґрунтує свої прогнози пан Прем’єр-міністр. Виходячи з цих цифр ми даємо відповідні показники".
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив думку, що в Україні до кінця вересня щодобовий приріст хворих на COVID-19 сягатиме 3 000 осіб.