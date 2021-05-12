Степанов о медсестрах и медбратьях: без них мы бы не справились с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Без медсестринства Украина не смогла бы справиться с COVID-19, заявил в эфире "Утро с Украиной" министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.
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"Сегодня у нас Международный день медсестринства. Хочу поздравить всех медсестер и медбратьев с их профессиональным праздником, пожелать им здоровья, поблагодарить за преданность и искренность. Без них мы бы точно не справились с COVID-19. Я уверен, что у нас было бы больше потерь. Работа, которую они выполняют, - слишком важная", - отметил Степанов.
Дополнение
Отметим, что по словам министра здравоохранения Максима Степанова, мощности украинской медицинской системы на данный момент рассчитаны на 10 млн прививок в месяц.
Вместе с тем, по словам министра Степанова, учитывая дефицит вакцин от COVID-19 во всем мире, постоянно происходят срывы поставок, что замедляет темпы вакцинации повсеместно.
Ранее Степанов сообщал, что Украина уже гарантированно должна получить до конца 2021 года 42 млн доз вакцин от COVID-19. Этого достаточно для того, чтобы прививать большее количество взрослого населения Украины и достичь ковидного коллективного иммунитета.
Справка
Всемирный день медицинской сестры отмечается ежегодно 12 мая.