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Степанов про медсестер і медбратів: без них ми б не впоралися з COVID-19

Київ • УНН

 • 13003 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. Без медсестринства Україна не змогла б впоратися з COVID-19, заявив у ефірі “Ранок з Україною” міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.

Степанов про медсестер і медбратів: без них ми б не впоралися з COVID-19

Цитата:

“Сьогодні у нас Міжнародний день медсестринства. Хочу привітати всіх медсестер і медбратів з їх професійним святом, побажати їм здоров’я, подякувати за відданість і щирість. Без них ми б точно не впоралися з COVID-19. Я впевнений, що у нас було б більше втрат. Робота, яку вони виконують, - надто важлива”, — зауважив Степанов.

Доповнення

Відзначимо, що за словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, потужності української медичної системи наразі розраховані на 10 млн щеплень на місяць

Разом із тим, за словами міністра Степанова, враховуючи дефіцит вакцин від COVID-19 у всьому світі, постійно відбуваються зриви поставок, що сповільнює темпи вакцинації повсюдно.

Раніше Степанов повідомляв, що Україна вже гарантовано повинна отримати до кінця 2021 року 42 млн доз вакцин від COVID-19. Цього вистачає для того, щоб щепити більшу кількість дорослого населення України та досягти ковідного колективного імунітету.

Довідка

Всесвітній день медичної сестри святкується щороку 12 травня.

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