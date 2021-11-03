Степанов о марше антивакцинаторов: людям нужно дать ответы на вопросы, чтобы они не боялись прививок

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“Могу сказать из своего опыта есть такие, которые не слышат никаких аргументов, никаких. Если говорить о вакцинах от ковида, давайте откровенно - люди очень часто просто напуганы. У них нет ответа на вопросы, которые у них возникли. Людям надо дать ответы на вопросы, чтобы у них не было этого страха, чтобы они не были напуганы и пошли вакцинироваться”, - заявил Степанов.

Детали

В частности, Степанов заявил, что людям надо говорить откровенно, что вакцина не защищает на 100% от заболеваемости.

“Людям надо откровенно говорить, что вакцина не защищает вас на 100% от заболеваемости. Да, теоретически ты можешь заболеть, это правда. Эту правду надо говорить. Но она точно тебя защищает от реанимации, почти на 100% защищает от госпитализации и не будет никаких трагедий в твоей семье. Поэтому надо вакцинироваться", - отметил Степанов.

Дополнение

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили около 7,6 миллиона человек. При этом в целом сделали 18 миллионов прививок, за последние сутки из которых — 310 тысяч, большинство — более 200 тысяч — первой дозой.