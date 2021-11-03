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В Україні зробили вже 18 мільйонів щеплень від COVID-19

Київ • УНН

 • 24376 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали близько 7,6 мільйона людей. При цьому загалом зробили 18 мільйонів щеплень, за останню добу з яких - 310 тисяч, більшість - понад 200 тисяч - першою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

В Україні зробили вже 18 мільйонів щеплень від COVID-19

Цитата:

"За добу 2 листопада в Україні 310 439 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 229 100 людей, повністю імунізовані - 81 339 людей", - повідомили у МОЗ.

Деталі

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 10 682 750 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 596 587 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 18 279 337 щеплень.

93,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

Згідно зі звітом KSE за тиждень до 6 жовтня, попри вихід наприкінці вересня на рекомендований рівень щеплень першою дозою у 100 тисяч щеплень за добу, згодом ці темпи знизилися до 70 тисяч.

Але два тижні тому показник знову перевищив 100 тисяч, а минулого тижня - перевалив за 200 тисяч. Це відбувається на тлі переходу низки областей України у “червону” зону. Там діють послаблення карантинних обмежень для щеплених людей і необхідно мати для цього COVID-сертифікат про вакцинацію. До прикладу, влада Дніпра заявляла, що до центрів вакцинації вишикувалися черги, як тільки регіон увійшов у “червону” зону. Така ж ситуація, зокрема, була і у Запоріжжі, Одесі, Львові, Івано-Франківську, Києві. На Прикарпатті охочі вакцинуватися навіть заблокували роботу центру вакцинації.

Наразі у “червоній” зоні вже перебувають 16 регіонів - Запорізька, Одеська, Донецька, Херсонська, Дніпропетровська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області та місто Київ.

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