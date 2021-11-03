Степанов про марш антивакцинаторів: людям потрібно дати відповіді на запитання, щоб вони не боялись щеплень

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“Можу сказати із свого досвіду є такі, які не чують жодних аргументів, жодних. Якщо говорити про вакцини від ковіду, давайте відверто — люди дуже часто просто налякані. У них немає відповіді на запитання, які у них виникли. Людям треба дати відповіді на запитання, щоб у них не було цього страху, щоб вони не були налякані і пішли вакцинуватися”, — заявив Степанов.

Деталі

Зокрема, Степанов заявив, що людям треба говорити відверто, що вакцина не захищає на 100% від захворюваності.

“Людям треба відверто казати, що вакцина не захищає вас на 100% від захворюваності. Так, теоретично ти можеш захворіти, це правда. Цю правду треба казати. Але вона точно тебе захищає від реанімації, майже на 100% захищає від госпіталізації і не буде ніяких трагедій у твоїй родині. Тому треба вакцинуватися”, — відзначив Степанов.

Доповнення

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали близько 7,6 мільйона людей. При цьому загалом зробили 18 мільйонів щеплень, за останню добу з яких — 310 тисяч, більшість — понад 200 тисяч — першою дозою.