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Степанов о "ковидных сертификатах": будем синхронизировать информацию с ЕС и другими странами

Степанов о "ковидных сертификатах": будем синхронизировать информацию с ЕС и другими странами

Киев  •  УНН

 • 14574 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24 рассказал о том, каким образом будут вводиться и работать в Украине "ковидные сертификаты" для путешествий в другие страны, информирует УНН.

Цитата:

"Важно, что все данные, которые будут там находиться, полностью защищены. Это данные из нашей центральной базы данных, которые мы будем выгружать в зависимости от того или иного гражданина. Мы будем полностью синхронизировать (информацию - ред.) с Европейским Союзом, а также с другими странами, потому что украинцы путешествуют не только в ЕС. Данные, которые хотят видеть наши европейские коллеги в том числе, все понятные, все известные и мы полностью готовы к любым пожеланиям", - пояснил Степанов.

Детали

Формат "ковидных сертификатов" для путешествий будет определяться тем, какие нормы для него будет устанавливать ЕС, подчеркнул глава Минздрава.

"Каким образом они решат - для каждой страны отдельно или для всего Европейского Союза - это вопрос к ЕС. Мне все же кажется, что это будет единый формат, они ("ковидные сертификаты" - ред.) будут полностью защищены, так как это все в электронном виде будет содержаться. Если надо распечатать на бумаге, то это будет QR-код с полностью зашифрованными данными. Подделать нельзя будет - это то, в чем убеждают наши специалисты", - подытожил министр Степанов.

Дополнение

Министр здравоохранения Максим Степанов ранее рассказал, что "ковидный сертификат" по вакцинации от коронавируса, в частности, в Украине планируют разработать в кратчайшие сроки и запустить до 1 июля.

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