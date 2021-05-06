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Степанов про "ковідні сертифікати": будемо синхронізувати інформацію з ЄС та іншими країнами

Степанов про "ковідні сертифікати": будемо синхронізувати інформацію з ЄС та іншими країнами

Київ • УНН

 • 14578 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ефірі телеканалу Україна 24 розповів про те, яким чином вводитимуться та працюватимуть в Україні "ковідні сертифікати" для подорожей в інші країни, інформує УНН.

Цитата:

"Важливо, що всі дані, які будуть там міститися, повністю захищені. Це дані з нашої центральної бази даних, які ми будемо вивантажувати в залежності від того чи іншого громадянина. Ми будемо повністю синхронізувати (інформацію – ред.) з Європейським Союзом, а також з іншими країнами, тому що українці подорожують не тільки в ЄС. Дані, які хочуть бачити наші європейські колеги в тому числі, всі зрозумілі, всі відомі та ми повністю готові до будь-яких побажань", - пояснив Степанов.

Деталі

Формат "ковідних сертифікатів" для подорожей буде визначатись тим, які норми для нього встановлюватиме ЄС, наголосив глава МОЗ.

"Яким чином вони вирішать – для кожної країни окремо чи для всього Європейського Союзу – то це питання до ЄС. Мені все ж таки здається, що це буде єдиний формат, вони ("ковідні сертифікати" - ред.) будуть повністю захищені, тому що це все в електронному вигляді буде міститися. Якщо треба роздрукувати на папері, то це буде QR-код із повністю зашифрованими даними. Підробити не можна буде – це те, у чому переконують наші фахівці", - підсумував міністр Степанов.

Доповнення

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше розповів, що “ковідний сертифікат” щодо вакцинації від коронавірусу, зокрема, в Україні планують розробити в найкоротші терміни і запустити до 1 липня. 

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