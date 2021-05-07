Степанов об индийском штамме COVID-19: в чем опасность и эффективны ли вакцины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Коронавирус с двойной мутацией - индийский штамм - значительно опаснее, поэтому Минздрав применяет суровые меры, чтобы он не попал в Украину. Существующие же вакцины так же эффективны против этой мутации, рассказал в эфире "Утро с Украиной" министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.
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"Штамм действительно очень тяжелый. Это такая двойная мутация британского и южноафриканского. Там изменена и клиническая картина: он помолодел, то есть более молодое население поражает. Он еще большее количество людей может заразить - и это большая проблема. По действенности вакцин, то на сегодняшний день нет ни одного сообщения, чтобы вакцины были не действенны от этого штамма. (...) Нужно вакцинироваться, ведь вакцинация равна жизни", - подчеркнул Степанов.
Детали
Министр также рассказал, что делает Минздрав для того, чтобы отсрочить появление индийского штамма в Украине, несмотря на то, что он уже циркулирует в Европе.
"Максимально стараемся защититься от проникновения в Украину индийского штамма. (...) По инициативе Минздрава было введено соответствующее ограничение въезда иностранцев на территорию Украины, находившихся на территории Индии в течение определенного времени. А также более суровые вещи относительно украинцев, которые возвращаются из Индии: они должны проходить ПЦР-тестирование, самоизоляцию в течение 14 дней в любом случае", - рассказал глава Минздрава.
Дополнение
Напомним, в Украине действует адаптивный карантин, который доказывает свою эффективность. Так, Харьковскую, Хмельницкую и Черниговскую области с 6 мая уже вывели из "красной" зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19, а Полтавскую и Запорожскую - с 7 мая. После этого решения "красный" уровень эпидемической опасности остается только в одной области - Сумской.
Ранее министр Степанов рассказал, что во время пика третьей волны пандемии в больницах подключенными к кислороду одновременно находилось 44 тысячи человек, получавших профессиональную медицинскую помощь.