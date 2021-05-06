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Час припинити мантри про провали роботи МОЗ: Степанов розповів про напрацювання за рік

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КИЇВ. 6 квітня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що критика роботи МОЗ не є обґрунтованою через важливі напрацювання відомства у протидії COVID-19 в умовах розваленої системи охорони здоров'я. Так, за його словами, лише під час піку третьої хвилі пандемії в лікарнях одночасно перебувало 44 тисячі осіб на кисні, тоді як на початку COVID-19 до кисню було під'єднано лише 3,5 тисячі ліжок у всій країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал НАШ.

Цитата:

"Для мене перемога – це зменшення кількості хворих і вихід з третьої хвилі пандемії, а для них (політиків - ред.) перемога те, що вони 150 підписів зібрали за рік (за відставку глави МОЗ – ред.). У кожного свої досягнення і кожен може робити те, що він вважає за потрібне. (…) Я вважаю, що треба вже цю мантру щодо провалів (МОЗ - ред.) припиняти, якщо подивитися, що було зроблено за рік, і яку кількість життів ми врятували в умовах повністю розваленої системи охорони здоров'я, не готової не те що до таких викликів як COVID-19 – не готової навіть до такого спалаху як грип", - заявив Степанов.

Деталі

Показовою у розрізі ефективності МОЗ міністр Степанов вважає те, якій кількості хворих на COVID-19 вдалося під час піку третьої хвилі надати професійну медичну допомогу.

"Так я просто одну цифру наведу: 49 тисяч хворих перебувало у лікарнях на піку третьої хвилі, а на кисні – 44 тисячі. А на початку пандемії на всю країну було 3,5 тисячі ліжок з киснем. Це до того, що ми зробили, що ні. Так само і людей провакцинуємо – всіх у цьому році", - підкреслив глава МОЗ.

Доповнення

Нагадаємо, раніше міністр Степанов розповів про здійснені МОЗ кроки у лікуванні рідкісних орфанних хвороб. Так, завдяки розробленій МОЗ і ухваленій Кабміном Концепції на 2021–2026 роки передбачено виявлення точної кількості орфанних хворих та створення реєстру таких пацієнтів, розширення методів ранньої діагностики, розробку галузевих стандартів, забезпечення пацієнтів спеціальним харчуванням, надання психосоціальної підтримки хворим та членам їхніх родин. 

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