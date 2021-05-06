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Время прекратить мантры о провалах работы Минздрава: Степанов рассказал о наработках за год

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что критика работы Минздрава не является обоснованной из-за важных наработок ведомства в противодействии COVID-19 в условиях развалившейся системы здравоохранения. Так, по его словам, только во время пика третьей волны пандемии в больницах одновременно находилось 44 тысячи человек на кислороде, тогда как в начале COVID-19 к кислороду было подключено лишь 3,5 тысячи коек по всей стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал НАШ.

Цитата:

"Для меня победа - это уменьшение количества больных и выход из третьей волны пандемии, а для них (политиков - ред.) победа то, что они 150 подписей собрали за год (за отставку главы Минздрава - ред.). У каждого свои достижения и каждый может делать то, что он считает нужным. (...) Я считаю, что надо уже эту мантру относительно провалов (Минздрава - ред.) прекращать, если посмотреть, что было сделано за год, и какое количество жизней мы спасли в условиях полностью развалившейся системы здравоохранения, не готовой не только к таким вызовам как COVID-19 - не готовой даже к такой вспышке как грипп", - заявил Степанов.

Детали

Показательным в разрезе эффективности Минздрава министр Степанов считает то, какому количеству больных COVID-19 удалось во время пика третьей волны оказать профессиональную медицинскую помощь.

"Да я просто одну цифру приведу: 49 тысяч больных находилось в больницах на пике третьей волны, а на кислороде - 44 тысячи. А в начале пандемии на всю страну было 3,5 тысячи коек с кислородом. Это к тому, что мы сделали, что нет. Так же и людей провакцинируем - всех в этом году ", - подчеркнул глава Минздрава.

Дополнение

Напомним, ранее министр Степанов рассказал о совершенных Минздравом шагах в лечении редких орфанных болезней. Так, благодаря разработанной Минздравом и принятой Кабмином Концепции на 2021-2026 годы предусмотрено выявление точного количества орфанных больных и создание реестра таких пациентов, расширение методов ранней диагностики, разработку отраслевых стандартов, обеспечение пациентов специальным питанием, предоставление психосоциальной поддержки больным и членам их семей.

Украинские Национальные Новости

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