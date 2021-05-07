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Степанов про індійський штам COVID-19: у чому небезпека та чи ефективні вакцини

Київ • УНН

 • 17869 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Коронавірус з подвійною мутацією — індійський штам — значно небезпечніший, тому МОЗ застосовує сурові заходи, щоб він не потрапив в Україну. Існуючі ж вакцини так само ефективні проти цієї мутації, розповів у ефірі “Ранок з Україною” міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.

Цитата:

“Штам дійсно дуже важкий. Це така подвійна мутація британського та південноафриканського. Там змінена і клінічна картина: він помолодів, тобто більш молоде населення уражає. Він ще більшу кількість людей може заразити — і це велика проблема. Щодо дієвості вакцин, то на сьогодні немає жодного повідомлення, щоб вакцини були не дієві від цього штаму. (...) Потрібно вакцинуватися, адже вакцинація дорівнює життю”, — наголосив Степанов.

Деталі

Міністр також розповів, що робить МОЗ для того, щоб відстрочити появу індійського штаму в Україні попри те, що він вже циркулює в Європі.

“Максимально намагаємося захиститися від проникнення в Україну індійського штаму. (...) За ініціативою МОЗ було введено відповідне обмеження щодо в’їзду іноземців на територію України, які перебували на території Індії протягом певного часу. А також більш сурові речі щодо українців, які повертаються з Індії: вони повинні проходити ПЛР-тестування, самоізоляцію протягом 14 днів в будь-якому випадку”, — розповів очільник МОЗ.

Доповнення

Нагадаємо, в Україні діє адаптивний карантин, який доводить свою ефективність. Так, Харківську, Хмельницьку та Чернігівську області з 6 травня вже вивели з “червоної” зони за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19, а Полтавську і Запорізьку - з 7 травня. Після цього рішення “червоний” рівень епідемічної небезпеки залишається лише в одній області — Сумській

Раніше міністр Степанов розповів, що під час піку третьої хвилі пандемії у лікарнях підключеними до кисню одночасно перебувало 44 тисячі людей, які отримували професійну медичну допомогу

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