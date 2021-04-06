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Степанов объяснил особенности президентского Национального плана вакцинации против COVID-19

Степанов объяснил особенности президентского Национального плана вакцинации против COVID-19

Киев  •  УНН

 • 17684 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Новый Национальный план вакцинации, который ввел в действие решением СНБО президент Украины Владимир Зеленский, должен поднять вопрос о вакцинации на более высокий уровень в нашей стране. К этому вопросу подсоединят ряд министерств и региональные органы власти. Об этом эфире программы “Свобода слова” заявил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет УНН.

Цитата

“Это наоборот поднятие вопроса вакцинации на более высокий уровень, с присоединением туда других министерств, например МИД, как министерства, которое будет сейчас максимально помогать в получении и доставке вакцин в Украине, так и государственных администраций”, — пояснил Степанов.

Детали

Министр подчеркнул, что с помощью этого плана будет рассчитываться количество вакцинированных от COVID-19 по месяцам, чтобы до конца года сформировать коллективный иммунитет в результате иммунизации населения в Украине.

Дополнение

Напомним, Степанов сообщал, что Украина в настоящее время ждет поставки 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года.

Что было раньше

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ , которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 “О Национального плана вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, до конца 2021”.

Украинские Национальные Новости

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