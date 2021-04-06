Степанов пояснив особливості президентського Національного плану вакцинації проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Новий Національний план вакцинації, який увів у дію рішенням РНБО президент України Володимир Зеленський, повинен підняти питання про вакцинацію на вищий рівень в нашій країні. До цього питання під’єднають ряд міністерств і регіональні органи влади. Про це ефірі програми “Свобода слова” заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише УНН.
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“Це навпаки підняття питання вакцинації на більш високий рівень, з приєднанням туди інших міністерств, наприклад МЗС, як міністерства, яке буде зараз максимально допомагати в отриманні і доставці вакцин в Україну, так і державних адміністрацій”, - пояснив Степанов.
Деталі
Міністр підкреслив, що за допомогою цього плану буде розраховуватись кількість вакцинованих від COVID-19 по місяцях, щоб до кінця року сформувати колективний імунітет внаслідок імунізації населення в Україні.
Доповнення
Нагадаємо, Степанов повідомляв, що Україна на цей час чекає постачання 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в рамках програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважну більшість дорослого населення буде вакциновано протягом 2021 року.
Що було раніше
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 квітня 2021 року “Щодо Національного плану вакцинопрофілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до кінця 2021 року”.