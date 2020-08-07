Степанов назвал "технической ошибкой" внесение Харькова в "красную" зону
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Сегодня была обнародована обновленная карта по визуализации эпидемических показателей на уровне районов и городов областного значения Центра общественного здоровья Минздрава Украины, которая с помощью цветов показывает уровень опасности в разных районах и городах страны. По ее данным, город Харьков был отнесен в "красную" зону, в то время как Тернополь и Луцк - в "зеленую" и "оранжевую" зоны соответственно. Однако во время брифинга по завершению заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ЦОС сделали "техническую ошибку", передает корреспондент УНН.
Так, ранее сегодня в Центре общественного Минздрава обновили перечень районов с "красной" зоны на интерактивной карте зон от ЦОС. По состоянию на 14:00 7 августа, Тернополь и Луцк, в которых усиливали карантин, стали находятся в "зеленой" и "оранжевой" зонах соответственно. В то же время, в "красной" зоне оказался Харьков и продолжал оставаться Кицманский район Черновицкой области. Впрочем, через некоторое время такая информация с карты визуализации исчезла. УНН пытался связаться с пресс-службой ЦОС по поводу этого, но там не ответили.
Позже во время брифинга Степанов призвал использовать официальную информацию, которая публикуется на сайте Минздрава.
"Сегодня произошла техническая ошибка, когда некоторые информационные ресурсы распространили информацию, которую они увидели на Центре общественного здоровья. Там была техническая ошибка одного из работников, который, совершая те или иные моделирования, сделал эту ошибку", - сообщил Степанов.
Он также извинился за ошибку.
Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес после информации о внесении Харькова в "красную" зону заявил, что в связи с этим останавливать метрополитен и наземный общественный транспорт в городе не будут.