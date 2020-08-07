Степанов назвал "технической ошибкой" внесение Харькова в "красную" зону

КИЕВ. 7 августа. УНН. Сегодня была обнародована обновленная карта по визуализации эпидемических показателей на уровне районов и городов областного значения Центра общественного здоровья Минздрава Украины, которая с помощью цветов показывает уровень опасности в разных районах и городах страны. По ее данным, город Харьков был отнесен в "красную" зону, в то время как Тернополь и Луцк - в "зеленую" и "оранжевую" зоны соответственно. Однако во время брифинга по завершению заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ЦОС сделали "техническую ошибку", передает корреспондент УНН.