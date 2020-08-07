Степанов назвав "технічною помилкою" внесення Харкова до "червоної" зони

ukru
18:42 • 34342 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 71855 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 83030 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 110953 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 117674 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116072 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 151073 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124958 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124675 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123852 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

19 березня, 13:25 • 31361 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 77402 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 25904 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 32118 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 27506 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 77402 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102005 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 82400 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 151074 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116959 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 50809 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58217 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107649 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125929 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125343 перегляди
Актуальне
Степанов назвав "технічною помилкою" внесення Харкова до "червоної" зони

Степанов назвав "технічною помилкою" внесення Харкова до "червоної" зони

Київ • УНН

 • 14392 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Сьогодні була оприлюднена оновлена мапа з візуалізації епідемічних показників на рівні районів та міст обласного значення Центру громадського здоров'я МОЗ України, яка за допомогою кольорів показує рівні небезпеки у різних районах та містах країни. За її даними, місто Харків було віднесено до "червоної" зони, у той час як Тернопіль та Луцьк — у "зелену" та "помаранчеву" зони відповідно. Однак під час брифінгу по завершенню засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що у ЦЗГ зробили "технічну помилку", передає кореспондент УНН.

Так, раніше сьогодні у Центрі громадського здоров’я МОЗ оновили перелік районів з "червоної" зони на інтерактивній мапі зон від ЦГЗ. Станом на 14:00 7 серпня, Тернопіль та Луцьк, у яких посилювали карантинні обмеження, стали перебувають у "зеленій" та "помаранчевій" зонах відповідно. Водночас, у "червоній" зоні опинився Харків і продовжував залишатися Кіцманський район Чернівецької області. Втім, за деякий час така інформація з карти візуалізації зникла. УНН намагався зв'язатися із пресслужбою ЦГЗ щодо цього, але там не відповіли.

Пізніше під час брифінгу Степанов закликав використовувати офіційну інформацію, що публікується на сайті МОЗ.

"Сьогодні сталася технічна помилка, коли деякі інформаційні ресурси поширили інформацію, що вони побачили на Центрі громадського здоров'я. Там була технічна помилка одного з працівників, який, роблячи ті чи інші моделювання, зробив цю помилку", - повідомив Степанов.

Він також вибачився за помилку.

Нагадаємо, що мер Харкова Геннадій Кернес після інформації про внесення Харкова до "червоної" зони заявив, що у зв'язку з цим зупиняти метрополітен і наземний громадський транспорт у місті не будуть

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.94
Bitcoin
$85,609.00
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,057.95
Ethereum
$2,040.80