Степанов назвав "технічною помилкою" внесення Харкова до "червоної" зони
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Сьогодні була оприлюднена оновлена мапа з візуалізації епідемічних показників на рівні районів та міст обласного значення Центру громадського здоров'я МОЗ України, яка за допомогою кольорів показує рівні небезпеки у різних районах та містах країни. За її даними, місто Харків було віднесено до "червоної" зони, у той час як Тернопіль та Луцьк — у "зелену" та "помаранчеву" зони відповідно. Однак під час брифінгу по завершенню засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що у ЦЗГ зробили "технічну помилку", передає кореспондент УНН.
Так, раніше сьогодні у Центрі громадського здоров’я МОЗ оновили перелік районів з "червоної" зони на інтерактивній мапі зон від ЦГЗ. Станом на 14:00 7 серпня, Тернопіль та Луцьк, у яких посилювали карантинні обмеження, стали перебувають у "зеленій" та "помаранчевій" зонах відповідно. Водночас, у "червоній" зоні опинився Харків і продовжував залишатися Кіцманський район Чернівецької області. Втім, за деякий час така інформація з карти візуалізації зникла. УНН намагався зв'язатися із пресслужбою ЦГЗ щодо цього, але там не відповіли.
Пізніше під час брифінгу Степанов закликав використовувати офіційну інформацію, що публікується на сайті МОЗ.
"Сьогодні сталася технічна помилка, коли деякі інформаційні ресурси поширили інформацію, що вони побачили на Центрі громадського здоров'я. Там була технічна помилка одного з працівників, який, роблячи ті чи інші моделювання, зробив цю помилку", - повідомив Степанов.
Він також вибачився за помилку.
Нагадаємо, що мер Харкова Геннадій Кернес після інформації про внесення Харкова до "червоної" зони заявив, що у зв'язку з цим зупиняти метрополітен і наземний громадський транспорт у місті не будуть.