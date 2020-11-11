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Степанов назвал города, где будут первые мобильные госпитали

Степанов назвал города, где будут первые мобильные госпитали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. Первые мобильные госпитали будут развернуты в Киеве, Одессе и в Донецкой области. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале Украина 24, передает корреспондент УНН.

"Мобильные госпитали, о которых мы говорим - это дополнительные койки, которые мы рассчитываем, что могут понадобится... Мы будем разворачивать их в трех городах - мы определили пока Киев, Одесса и в Донецкой области", - сказал Степанов.

По его словам, местные власти решают, где будут развернуты такие госпитали.

"Наша задача дать средства на обустройство... (в Киеве - ред.). Они будут располагаться или в выставочном центре, или во Дворце спорта - это не будут такие палатки, как мы привыкли к мобильным госпиталям. Если готовы к развертыванию госпиталей, когда есть соответствующее оборудование, которое надо разместить у кровати - это можно сделать максимум за 10 дней ", - рассказал Степанов.

На вопрос, готовы ли они, Степанов ответил: "Говорят, что им нужно 2-3 недели и они будут в состоянии полностью развернуться. По городу Киеву это говорит (городская власть - ред.)".

Напомним, Степанов рассказывал, что в Донецкой области мобильный госпиталь будет расположен в Краматорске, в котором запланировано от 500 до 1000 коек.

Украинские Национальные Новости

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