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На Донеччині мобільний шпиталь буде розташований в Краматорську - Степанов

На Донеччині мобільний шпиталь буде розташований в Краматорську - Степанов

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Донецькій області мобільний шпиталь буде розташований в Краматорську, в якому заплановано від 500 до 1000 ліжок. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Повідомляється, що враховуючи швидке заповнення ліжкового фонду новими пацієнтами з COVID-19, МОЗ було прийнято рішення щодо розгортання мобільних шпиталів у найбільш проблемних регіонах.

“Якщо ми говоримо про Донецьку область, то вибрана локація це місто Краматорськ. У нас розглядається декілька варіантів де саме він буде розгортатися, цей мобільний шпиталь. Ми розраховуємо десь від 500 до 1 000 ліжок. Обрахували суму коштів, які будуть виділені з державного бюджету, з „ковідного“ фонду саме на закупівлю обладнання, на закупівлю ліжок, на заробітні плати нашим медичним працівникам, які там будуть працювати”, — сказав Степанов.

Нагадаємо, у лікарнях Львова планують розгорнути ще декілька сотень ліжок для хворих на COVID.

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