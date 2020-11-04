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У лікарнях Львова планують розгорнути ще декілька сотень ліжок для хворих на COVID

У лікарнях Львова планують розгорнути ще декілька сотень ліжок для хворих на COVID

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Зараз по лікарнях Львова визначено 920 ліжкомісць для хворих на коронавірус. Однак, зважаючи на стрімке збільшення кількості захворілих, місто працює над збільшенням ліжок у лікарнях та закуповує кисневі концентратори, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

Так, додаткові ліжкомісця планують розгорнути: у лікарні швидкої допомоги на вул. Миколайчука — 350 ліжок в окремому корпусі; у 1-шій міській лікарні на вул. Ужгородській — 80 ліжок; у 8-мій міській лікарні на вул. Навроцького — 60 ліжок в окремому корпусі. Ще 80 ліжок визначили у 5-тій міській лікарні на вул. Коновальця, яка від 2 листопада уже приймає хворих на COVID. Також є 40 ліжок у 4-тій лікарні на вул. Свенціцького — там прийматимуть хворих на пневмонію або доліковуватимуть хворих на COVID.

“Ми задекларували від самого початку про те, що ми готуємо 920 ліжкомісць у наших основних лікарнях, які можуть приймати хворих. Станом на сьогодні 560 ліжок зайняті — там лікуються хворі на пневмонію, з підозрою на COVID і хворі на COVID. Упродовж двох останніх тижнів бачимо тенденцію до збільшення поступлення пацієнтів, які потребують госпіталізації. Тому кількість ліжкомісць ми стараємося збільшувати.

Ми збільшуємо в 1-шій міській клінічній лікарні до 170 ліжкомісць. Збільшуємо у 8-мій лікарні, де задіюємо окремий корпус „Мікрохірургія ока“. З понеділка почали приймати хворих у 5-тій лікарні, де розгорнули 80 ліжкомісць. Окремо 60 ліжкомісць ми розгорнули на Чупринки — але це виключно для негативних ПЛР і тільки пневмонії. Також ми підготували приміщення 4-ї лікарні — 40 ліжок, де також будемо класти на долікування. Також додатково у лікарні швидкої допомоги в іншому корпусі розгортаємо 300 ліжкомісць для госпіталізації. Окрім того, маємо пологовий будинок на Мечникова, який приймає породіль і вагітних з пневмоніями, підозрою на COVID і COVID: тут облаштовано 50 ліжкомісць для таких хворих”, — пояснила Галина Слічна, заступниця міського голови й керівниця міського штабу протидії COVID.

З її слів, додаткові ліжка найкраще розгортати безпосередньо у лікарнях чи біля лікарень, бо там є реанімація та вузькі спеціалісти — на випадок того, якщо в людини виявлять ще й іншу супутню патологію. Водночас, саме лікарні мають підведений кисень та кисневу мережу, адже кисневої терапії потребує більшість хворих на коронавірус, яких госпіталізують.

До слова, зараз по лікарнях Львова є понад 160 кисневих концентраторів, і упродовж декількох тижнів лікарні отримають ще понад 200 таких апаратів.

Нагадаємо, на Закарпатті дуже високий показник смертності через COVID-19. Обговорюють розгортання мобільних шпиталів та проект постанови Кабміну щодо запровадження локдауну вихідного дня.

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