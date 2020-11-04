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В больницах Львова планируют развернуть еще несколько сотен коек для больных COVID

В больницах Львова планируют развернуть еще несколько сотен коек для больных COVID

Киев  •  УНН

 • 11667 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Сейчас по больницам Львова определено 920 койкомест для больных коронавирусом. Однако, учитывая стремительное увеличение количества заболевших, город работает над увеличением коек в больницах и закупает кислородные концентраторы, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

Так, дополнительные койкоместа планируют развернуть: в больнице скорой помощи на ул. Мыколайчука - 350 коек в отдельном корпусе; в 1-ой городской больнице на ул. Ужгородской - 80 коек; в 8-мой городской больнице на ул. Навроцкого - 60 коек в отдельном корпусе. Еще 80 коек определили в 5-той городской больнице на ул. Коновальца, которая от 2 ноября уже принимает больных COVID. Также есть 40 коек в 4-той больнице на ул. Свенцицкого - там будут принимать больных пневмонией или долечивать больных COVID.

"Мы задекларировали изначально то, что мы готовим 920 койкомест в наших основных больницах, которые могут принимать больных. На сегодня 560 коек заняты - там лечатся больные пневмонией, с подозрением на COVID и больные COVID. В течение двух последних недель видим тенденцию к увеличению поступления пациентов, нуждающихся в госпитализации. Поэтому количество койкомест мы стараемся увеличивать.

Мы увеличиваем в 1-ой городской клинической больнице до 170 койкомест. Увеличиваем в 8-мой больнице, где задействуем отдельный корпус "Микрохирургия глаза". С понедельника начали принимать больных в 5-той больнице, где развернули 80 койкомест. Отдельно 60 койкомест мы развернули на Чупрынки - но это исключительно для негативных ПЦР и только пневмонии. Также мы подготовили помещение 4-й больницы - 40 коек, где также будем класть на долечивание. Также дополнительно в больнице скорой помощи в другом корпусе разворачиваем 300 койкомест для госпитализации. Кроме того, есть роддом на Мечникова, который принимает рожениц и беременных с пневмониями, подозрением на COVID и COVID: здесь обустроены 50 койкомест для таких больных", - пояснила Галина Сличная, заместитель городского головы и руководитель городского штаба противодействия COVID.

По ее словам, дополнительные кровати лучше разворачивать непосредственно в больницах или у больниц, потому что там есть реанимация и узкие специалисты - на случай того, если у человека обнаружат еще и другую сопутствующую патологию. В то же время, именно больницы имеют подведенный кислород и кислородную сеть, ведь в кислородной терапии нуждается большинство больных коронавирусом, которых госпитализируют.

К слову, сейчас по больницам Львова есть более 160 кислородных концентраторов, и в течение нескольких недель больницы получат еще более 200 таких аппаратов.

Напомним, на Закарпатье очень высокий показатель смертности из-за COVID-19. Обсуждают развертывание мобильных госпиталей и проект постановления Кабмина о введении локдауна выходного дня.

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