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В Донецкой области мобильный госпиталь будет расположен в Краматорске - Степанов

В Донецкой области мобильный госпиталь будет расположен в Краматорске - Степанов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Донецкой области мобильный госпиталь будет расположен в Краматорске, в котором запланировано от 500 до 1000 коек. Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Сообщается, что, учитывая быстрое заполнение коечного фонда новыми пациентами с COVID-19, Минздравом было принято решение по развертыванию мобильных госпиталей в наиболее проблемных регионах.

“Если мы говорим о Донецкой области, то выбранная локация это город Краматорск. У нас рассматривается несколько вариантов где именно он будет разворачиваться, этот мобильный госпиталь. Мы рассчитываем где-то от 500 до 1000 коек. Обсчитали сумму средств, которые будут выделены из государственного бюджета, с „ковидного“ фонда именно на закупку оборудования, на закупку кроватей, на заработные платы нашим медицинским работникам, которые там будут работать”, — сказал Степанов.

Напомним, в больницах Львова планируют развернуть еще несколько сотен коек для больных COVID.

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