Степанов назвав міста, де будуть перші мобільні шпиталі

"Мобільні госпіталі, про які ми кажемо – це додаткові ліжка, які ми розраховуємо, що можуть знадобиться…Ми будемо розгортати їх в трьох містах – ми визначили поки Київ, Одеса і в Донецькій області", - сказав Степанов.

За його словами, місцева влада вирішує, де буде розгорнуто такі шпиталі.

"Наше завдання дати кошти на облаштування…(у Києві –ред.) вони будуть розташовуватися або у виставковому центрі, або в Палаці спорту – це не будуть такі палатки, як ми звикли до мобільних шпиталів. Якщо готові до розгортання шпиталів, коли є відповідне обладнання, яке треба розмістити біля ліжка – то це можна зробити максимум за 10 днів", - розповів Степанов.

На запитання, чи вони готові, Степанов відповів: "Кажуть, що їм потрібно 2-3 тижні й вони будуть в змозі повністю розгорнутися. По місту Києву це говорить (міська влада – ред.)".

Нагадаємо, Степанов розповідав, що у Донецькій області мобільний шпиталь буде розташований в Краматорську, в якому заплановано від 500 до 1000 ліжок.