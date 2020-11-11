Степанов назвав міста, де будуть перші мобільні шпиталі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Перші мобільні шпиталі будуть розгорнуті в Києві, Одесі та в Донецькій області. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі програми “Хард з Влащенко” на телеканалі Україна 24, передає кореспондент УНН.
"Мобільні госпіталі, про які ми кажемо – це додаткові ліжка, які ми розраховуємо, що можуть знадобиться…Ми будемо розгортати їх в трьох містах – ми визначили поки Київ, Одеса і в Донецькій області", - сказав Степанов.
За його словами, місцева влада вирішує, де буде розгорнуто такі шпиталі.
"Наше завдання дати кошти на облаштування…(у Києві –ред.) вони будуть розташовуватися або у виставковому центрі, або в Палаці спорту – це не будуть такі палатки, як ми звикли до мобільних шпиталів. Якщо готові до розгортання шпиталів, коли є відповідне обладнання, яке треба розмістити біля ліжка – то це можна зробити максимум за 10 днів", - розповів Степанов.
На запитання, чи вони готові, Степанов відповів: "Кажуть, що їм потрібно 2-3 тижні й вони будуть в змозі повністю розгорнутися. По місту Києву це говорить (міська влада – ред.)".
Нагадаємо, Степанов розповідав, що у Донецькій області мобільний шпиталь буде розташований в Краматорську, в якому заплановано від 500 до 1000 ліжок.