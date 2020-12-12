Степанов дал оценку, возможен ли локдаун в феврале
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Если не вводить жесткий карантин в январе, то локдаун придется вводить в феврале. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.
На вопрос, есть ли вероятность, что январский локдаун отменят, Степанов ответил: “Во-первых, я бы не называл это локдаун. Это достаточно жесткий карантин. Если локдаун в том, виде, в котором его вводили европейские страны, то, например, во Франции ты не мог выйти из дома, не заполнив форму. Комендантский час, максимум 1 км от дома — это да, это локдаун. У нас же есть определенные секторы экономики, которые закрываются, более того, по инициативе президента выделяются денежные компенсации”.
Министр добавил, что если правительство не объявит локдаун в январе, “то нам придется гарантированно экстренно делать в феврале на фоне большого роста заболеваемости”.
Напомним, 9 декабря правительство поддержало постановление о введении жестких карантинных мер по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года. Глава Минздрава Степанов назвал основные причины, почему в Украине усиливают карантин.
Добавим, что председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко сообщил, что на введении Кабинетом министров Украины жесткого карантина после новогодних праздников настаивали представители органов местного самоуправления, которые были приобщены к обсуждению сроков ввода локдауна.