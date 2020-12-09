Відкладений локдаун: Корнієнко розповів, хто просив не чіпати новорічні свята

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. На запровадженні Кабінетом міністрів України жорсткого карантину після новорічних свят наполягали представники органів місцевого самоврядування, які були долучені до обговорення термінів введення жорстких карантинних обмежень. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова партії “Слуга народу”, народний депутат України Олександр Корнієнко, інформує УНН.

“У нас же всі рішення формуються на основі висновків МОЗ та комісії з техногенної безпеки, при консультації з різними міністерствами — економіки, фінансів — їх думка запитується. Також на скільки я знаю щодо цього варіанту, то він проговорювався, так чи інакше, з органами місцевого самоврядування. Трішки більше, ніж попередні варіанти. Тому, вже є надія, що він краще буде виконуватися на місцях, нашими колегами з місцевої влади, які локдаун вихідного дня не всі виконували. Дивіться, саме вони всі (представники органів місцевого самоврядування — ред.) просили не чіпати свята. Це точно було їх прохання”, - заявив нардеп.

Додамо, що голова “Слуги народу” не став заявляти про те, що в такому випадку, всі представники органів місцевого самоврядування дотримуватимуться вимог локдауну.

Нагадаємо, уряд сьогодні підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.

Про те, які обмеження буде запроваджено, повідомив під час засідання уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

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Українські Національні Новини

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