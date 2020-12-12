Степанов дав оцінку, чи можливий локдаун в лютому

На питання, чи є ймовірність, що січневий локдаун скасують, Степанов відповів: "По-перше, я б не називав це локдаун. Це досить жорсткий карантин. Якщо локдаун в тому, вигляді, в якому його вводили європейські країни, то, наприклад, у Франції ти не міг вийти з дому, не заповнивши форму. Комендантська година , максимум 1 км від будинку - це так, це локдаун. У нас же є певні сектори економіки, які закриваються, більш того, з ініціативи президента виділяються грошові компенсації ".

Міністр додав, що якщо уряд не оголосить локдаун в січні, "то нам доведеться гарантовано екстрено робити в лютому на тлі великого зростання захворюваності".

Нагадаємо, 9 грудня уряд підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року. Глава МОЗ Степанов назвав основні причини, чому в Україні посилюють карантин.

Додамо, що голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко повідомив, що на запровадженні Кабінетом міністрів України жорсткого карантину після новорічних свят наполягали представники органів місцевого самоврядування, які були долучені до обговорення термінів введення локдауну.