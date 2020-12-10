Локдаун з 8 січня: Степанов назвав основні причини, чому в Україні посилюють карантин

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров'я запропонувало введення жорстких карантинних заходів з 8 по 24 січня через роботу медичної системи у напруженому режимі, сезонне зростання кількості хворих на грип з кінця січня та збільшення кількості захворівших на коронавірусну хворобу COVID-19 через новорічні свята. Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Чому ми саме як Міністерство охорони здоров'я говорили про саме посилення таких обмежень, і чому ми дали таку пропозицію? Річ у тому, що попри те, що на сьогодні ситуація якось так стабілізувалася і нам вдалося тими карантинними обмеженнями, які діяли на території країни збити цю ураганну хвилю розповсюдження коронавірусної хвороби та стабілізувати ситуацію, але та кількість захворівших, яку ми фіксуємо кожного дня – це більше 13 тисяч. Тобто останніми днями вона все-таки достатньо велика і наша медична система працює у напруженому режимі", - розповів Степанов.

За його словами, також прогнозується збільшення кількості захворівших.

"Будемо мати надію, що не ураганними темпами. Окрім того, ми розуміємо, що проведення новорічних свят теж дадуть певний спалах та збільшення кількості захворівших. Є ще одна дуже важлива складова – це починаючи з кінця січня у нас починається сезонне зростання кількості хворих на грип. Це у нас відбувається кожного року й це додаткове серйозне навантаження на медичну систему…Саме тому обусловлення всіх цих факторів привело нас до того, що з 8 січня по 24 січня ввести додаткове посилення карантинних заходів", - сказав Степанов.

Нагадаємо, уряд підтримав постанову щодо введення жорстких карантинних заходів для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні з 8 по 24 січня 2021 року.

Крім того, уряд продовжив режим НС по всій країні до 28 лютого.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 10 грудня зафіксовано вже 858 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст - понад 13 тисяч, що більше, ніж напередодні.

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