Стефанишина: информацию об угрозах для безвиза расцениваем как провокацию перед саммитом Украина-ЕС

Цитата

“Информация, которая появилась в украинской медиа-среде относительно потенциальных угроз для функционирования безвизового режима между Украиной и ЕС — это абсолютный фейк. Доклад, который был опубликован еще 4 августа, не содержит никаких позиций или намеков о том, что такая ситуация может иметь место. Сам доклад называется „о соответствии критериям приостановления безвизового режима“. Мы расцениваем это как политическую провокацию накануне саммита (саммит Украина-ЕС 12 октября — ред.)”, — сказала вице-премьер.

Детали

Стефанишина напомнила, что доклад ЕС был обнародован более месяца назад, и он касается не только Украины, но всех стран, с которыми у Евросоюза есть безвизовый режим. По словам вице-премьера, по сравнению со всем перечнем стран, по которым осуществлялся этот отчет, показатели в Украине “самые оптимистичные”.

“Конечно, есть определенные рекомендации. Мы их расцениваем как технические, мы их получаем каждый год. Они базируются на статистике. Но безвиз работает уже более 5 лет, и никто не замечает, как мы выполняем эти технические рекомендации. Поэтому, не вижу никаких рисков”, — добавила она.

Контекст

По информации ряда СМИ, отдельные государства ЕС поставили вопрос возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой, из-за серии злоупотреблений со стороны граждан этих государств.



Согласно документу, Германия, Франция и Италия в последнее время все больше разочарованы из-за, как они говорят, злоупотреблением безвизом. В документе упоминается о росте “правонарушений, связанных с несанкционированным проживанием” со стороны граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии. Ожидается, что государства-члены обсудят этот вопрос 13 октября.

В МИД Украины сообщили журналисту УНН: “Вопрос безвиза время от времени всплывает как в европейской, так и украинской медиа-среде. Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской Комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Никаких причин для такого решения нет и не может быть”.

Информацию также пришлось опровергать и федеральному президенту Германии.