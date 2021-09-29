Жодних причин для скасування безвізового режиму України з ЄС немає і не може бути - МЗС

Цитата

“Питання безвізу час від часу виринає як в європейському, так і українському медіа-середовищі. Українська сторона не отримувала офіційних сигналів від Європейської Комісії про загрозу скасування безвізового режиму з ЄС. Жодних причин для такого рішення немає і не може бути”, — заявив речник.

Деталі

Дипломат нагадав, що 4 серпня Єврокомісія опублікувала четверту доповідь про оцінку виконання вимог візової лібералізації країнами Західних Балкан та Східного партнерства, зокрема Україною.

Аналізувалися 2020 рік та перша половина 2021 року. Документ містить позитивну оцінку дотримання нашою державою критеріїв безвізового режиму.

“Звісно, там були і рекомендації продовжити „домашню роботу“ задля поліпшення управління міграційними процесами та вдосконалення антикорупційного законодавства”, — зазначив Ніколенко.

Водночас, повідомив він, МЗС вже запропонувало окремим країнам-членам ЄС та Європейській Комісії провести консультації, щоб “роз’яснити окремі положення українського законодавства”.

“Ми очікуємо, що такі експертні консультації відбудуться вже найближчим часом”, — сказав він.

Також за даними дипломата, Україна завершує підготовку національної доповіді про виконання умов візової лібералізації з ЄС, де поінформує європейських партнерів про роботу над рекомендаціями Єврокомісії.

“Україна не є державою із високим міграційним ризиком, а співпраця з ЄС в сфері реадмісії як одним із ключових факторів для належного функціонування безвізу відбувається на належному рівні”, — додав Ніколенко.

Контекст

Раніше сьогодні ЗМІ писали про те, що незаконне проживання і необґрунтовані заяви про надання притулку з боку деяких західних балканських держав, а також Молдови, Грузії та України викликають дискусії про припинення безвізового в’їзду до ЄС.



Загроза так званого “механізму призупинення видачі віз” зараз активно обговорюється, повідомили журналісти.