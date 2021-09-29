Никаких причин для отмены безвизового режима Украины с ЕС нету и не может быть - МИД

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской Комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС, никаких причин для такого решения нет и быть не может. Об этом в комментарии УНН сказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.