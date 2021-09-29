ЗМІ: ФРН виступає на чолі країн ЄС, незадоволених міграцією зі Східної Європи. Мова йде про призупинку безвізу

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Розчарування, як зазначається, зростає серед Франції, Німеччини та Італії на фоні більш широкої дискусії про припинення передбачуваних зловживань.

Так, безвізовий режим Європейська комісія розглядає як “значне досягнення” у відносинах між ЄС та Західними Балканами і колишніми радянськими республіками в рамках “Східного партнерства”.

Але не всі задоволені, і загроза так званого “механізму призупинення видачі віз” зараз активно обговорюється, пише видання.

“У документі Німеччина обурена через Грузії, Молдови та України. Вона також назвала Албанію і Сербію одними з 10 найбільш проблемних країн”, — пише EUobserver.

ФРН, як повідомляється, зареєструвала сплеск “злочинів, пов’язаних з несанкціонованим проживанням” з боку приїжджих з Албанії, Молдови і України — незважаючи на загальне зниження кількості таких інцидентів в минулому році через пандемію.

Також наголошується, що за останні три місяці кількість клопотань про надання притулку з Грузії збільшилася на 51 відсоток у порівнянні з тим же періодом 2019 року.

З молдовської сторони зареєстрований 429-відсотковий стрибок в період з червня по серпень 2019 року і з червня по серпень 2021 року, говориться в повідомленні.

“У разі незначного поліпшення або відсутності поліпшення з боку третіх країн, COM (Європейська комісія — ред.) повинна, на наш погляд, підкреслити, що запуск механізму призупинення видачі віз — реальний варіант”, — йдеться в документі, цитату з якого наводить видання.

Італія зробила аналогічні коментарі щодо Молдови, зазначивши, що мережі торгівлі людьми, що діють через “сусідні країни”, зловживають безвізовим режимом.

Потім Рим висунув ідею про позбавлення Молдови безвізового режиму “в разі недостатнього прогресу”.

Франція також незадоволена Албанією і Грузією і як і раніше насторожено відноситься до Сербії.

Чеська Республіка заявила, що вона стала свідком великої кількості необґрунтованих клопотань про надання притулку від громадян Грузії, Молдови та України.

Бельгія охарактеризувала кількість заяв про надання притулку з Молдови в 2021 році “як тривожне зростання”.

“У нас також відносно високі показники по Північній Македонії, але це може бути тимчасове „літнє явище“”, — йдеться в повідомленні.

Нідерланди — перша і єдина держава ЄС, яке на даний момент зажадала припинити дію безвізового режиму. Але, як зазначає видання, її запит проти Албанії в 2019 році був відхилений Європейською комісією.

Додамо

Впозже в цьому місяці має відбутися щорічний саміт Україна — ЄС.



Як повідомляв УНН, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що єдиною загрозою для безвізового режиму України з Європейським Союзом є пандемія COVID-19.