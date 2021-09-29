СМИ: ФРГ выступает во главе стран ЕС, недовольных миграцией из Восточной Европы. Речь идет о приостановке безвиза

Детали

Разочарование, как отмечается, растет среди Франции, Германии и Италии на фоне более широкой дискуссии о пресечении предполагаемых злоупотреблений.

Так, безвизовый режим Европейская комиссия рассматривает как “значительное достижение” в отношениях между ЕС и Западными Балканами и бывшими советскими республиками в рамках “Восточного партнерства”.

Но не все довольны, и угроза так называемого “механизма приостановки выдачи виз” сейчас активно обсуждается, пишет издание.

“В документе Германия возмущена из-за Грузии, Молдовы и Украины. Она также назвала Албанию и Сербию одними из 10 наиболее проблемных стран”, — пишет EUobserver.

ФРГ, как сообщается, зарегистрировала всплеск “преступлений, связаных с несанкционированным проживанием” со стороны приезжих из Албании, Молдовы и Украины — несмотря на общее снижение количества таких инцидентов в прошлом году из-за пандемии.

Также отмечается, что за последние три месяца количество ходатайств о предоставлении убежища из Грузии увеличилось на 51 процент по сравнению с тем же периодом 2019 года.

С молдовской стороны зарегистрирован 429-процентный скачок в период с июня по август 2019 года и с июня по август 2021 года, говорится в сообщении.

“В случае незначительного улучшения или отсутствия улучшения со стороны третьих стран, COM (Европейская комиссия — ред.) должна, на наш взгляд, подчеркнуть, что запуск механизма приостановки выдачи виз — реальный вариант”, — говорится в документе, цитату из которого наводит издание.

Италия сделала аналогичные комментарии в отношении Молдовы, отметив, что сети торговли людьми, действующие через “соседние страны”, злоупотребляют безвизовым режимом.

Затем Рим выдвинул идею о лишении Молдовы безвизового режима “в случае недостаточного прогресса”.

Франция также недовольна Албанией и Грузией и по-прежнему настороженно относится к Сербии.

Чешская Республика заявила, что она стала свидетелем большого количества необоснованных ходатайств о предоставлении убежища от граждан Грузии, Молдовы и Украины.

Бельгия охарактеризовала количество заявлений о предоставлении убежища из Молдовы в 2021 году “как тревожный рост”.

“У нас также относительно высокие показатели по Северной Македонии, но это может быть временное „летнее явление“”, — говорится в сообщении.

Нидерланды — первое и единственное государство ЕС, которое на данный момент потребовало приостановить действие безвизового режима. Но, как отмечает издание, его запрос против Албании в 2019 году был отклонен Европейской комиссией.

Добавим

Впозже в этом месяце должен состояться ежегодный саммит Украина — ЕС.



Как сообщал УНН, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что единственной угрозой для безвизового режима Украины с Европейским Союзом является пандемия COVID-19.